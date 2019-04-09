نتانياهو وجانتس يعلنان فوزهما بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس فوزهما بالانتخابات، اليوم الثلاثاء، في حين تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة بين لوائحهم الانتخابية.
وأعلن بيني جانتس فوزه على بنيامين نتنياهو بعد أن أظهر استطلاعان من بين ثلاثة استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع حصول حزبه المنتمي لتيار الوسط على العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية.
وقال حزب الأزرق والأبيض الذي يتزعمه جانتس في بيان "فزنا!" ولم يصدر أي تعليق فوري من حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
وأظهرت استطلاعات الرأي الصادرة عن ثلاث محطات تلفزيونية إسرائيلية أن نتانياهو في موقع أفضل لتشكيل تحالف حكومي بمساعدة الأحزاب اليمينية الصغيرة، ومن غير المتوقع أن تصدر النتائج النهائية قبل غد الأربعاء.
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