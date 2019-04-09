بورصة قطر تعود للمنطقة الحمراء

الدوحة (وكالات) عادت بورصة قطر لمكانها الطبيعي في المنطقة الحمراء، مع ختام تعاملات أمس، بعدما سجلت ارتفاعات هامشية وضعيفة على مدار الجلسات الثلاث الماضية، لتتأثر مرة أخرى بهبوط 3 قطاعات وانخفاض السيولة. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.09% ليصل إلى النقطة 10217.92، ليفقد 8.76 نقطة عن مستويات الاثنين. وتراجعت التداولات، إذ هبطت السيولة إلى 261.79 مليون ريال، مقابل 288.99 مليون ريال، كما انخفضت أحجام التداول عند 10.87 مليون سهم، مقارنة بـ15.43 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وشهدت التعاملات تراجع قطاعات النقل، والصناعة، والبضائع، بينما ارتفعت التأمين، والعقارات، والبنوك والاتصالات. وتصدر النقل القطاعات المتراجعة بـ0.92%، متأثراً بانخفاض أسهم القطاع الثلاثة على رأسها مخازن بنسبة 1.87%، وفي المقابل زاد البنوك 0.10%، لنمو 5 أسهم أبرزها المصرف بـ0.83%. وتصدر سهم الإسلامية القابضة القائمة الحمراء بـ3.42%، بينما جاء الخليج التكافلي على رأس الارتفاعات بـ3.53%. وفقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر والبالغ عددها 46 شركة، نحو 21 مليار ريال «5.75 مليار دولار»، خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بختام بيانات الربع الأخير من 2018.

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