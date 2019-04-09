كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الجزائرى المؤقت يتسلم مهامه رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، مهام منصبه رسميًا بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، طبقا للمادة 102 من الدستور.

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن بن صالح عقب وصوله إلى مقر رئاسة الجمهورية استقبل الأمين العام للرئاسة حبة العقبي ليباشر بعدها مهامه كرئيس للدولة لمدة أقصاها 90 يومًا يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية ولا يحق له أن يترشح لها.

وكان البرلمان المجتمع بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) اليوم قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة طبقًا لأحكام المادة 102 من الدستور عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.