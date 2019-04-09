كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دور قطري مشبوه لتمويل الإرهاب في ليبيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ بدأ عملية الجيش الوطني الليبي ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا، قامت دولة قطر بدورها المشبوه بدعم الإرهاب وتمويله في ليبيا منذ انطلاق "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة طرابلس من التنظيمات المسلحة.

ووفقا لتقرير أعدته قناة "مداد نيوز" السعودية، أن إعلام الدوحة شن حملات مضللة لتشويه العملية العسكرية واحتضنت تركيا وقطر اجتماعات لتنظيم القاعدة والإخوان لتوحيد صفوفهم ضد الجيش الوطني الليبي.