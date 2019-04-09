كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: أمريكا ستعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ماثيو بروديسكي، كبير الباحثين في مجموعة دراسات الأمن القومي، أن هناك قائمة من الممارسات السيئة التي تقوم بها قطر مثل دعم الإخوان المسلمين وقناة الجزيرة كأداة دعائية.

وأضاف "بروديسكي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن قطر على سرير واحد مع إيران، مشددًا على ضرورة تغيير سلوك قطر.

وأوضح "بروديسكي"، أن تركيا تعد مشكلة أكثر تعقيدا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن عدد كبير من أعضاء الكونجرس بدأوا يدركون خلال السنوات الأخيرة أن تركيا ليست دولة صديقة.

وتابع "بروديسكي": "تركيا تحاول أن تلعب على الحبلين بين روسيا وأمريكا ومعظم الأمريكيين لا يتقبلون ذلك، أقول لتركيا وقطر أن الشعب المصري قال كلمته الأخيرة في 30 يونيو".

وأشار "بروديسكي "، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية خلال الفترة المقبلة.