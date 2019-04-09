شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي» و«ترامب» يبحثان تعزيز العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، في واشنطن بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.

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