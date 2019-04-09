الجيش الوطني الليبي يكشف عن تأسيس تنظيم "إرهابي" جديد في البلاد



كشف الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، عن تأسيس تنظيم "إرهابي" جديد في البلاد تحت إسم "سرايا الصحراء". الخليج 365/ بغدادكشف الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، عن تأسيس تنظيم "إرهابي" جديد في البلاد تحت إسم "سرايا الصحراء". وقال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، إن "المعركة الآن ليست في أيدي المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج بل أصبحت في أيدي الجماعات الإرهابية". وأضاف أن "السراج سيجد نفسه خارج الدائرة السياسية وسيجني نتائج تأييده الأعمى للجماعات الإرهابية"، مؤكداً أن "تنظيم داعش بدأ يقدم الدعم لإرهابيي طرابلس".





وأشار المسماري إلى "وجود اجتماع لجماعات إرهابية في مدينة سرت للتخطيط للهجوم على منطقة الهلال النفطي"، كاشفاً عن "تأسيس تنظيم إرهابي جديد في ليبيا باسم (سرايا الصحراء) يقوده أجنبي ويضم مسلحين ليبيين وأجانب".

وأشار المسماري إلى "وجود اجتماع لجماعات إرهابية في مدينة سرت للتخطيط للهجوم على منطقة الهلال النفطي"، كاشفاً عن "تأسيس تنظيم إرهابي جديد في ليبيا باسم (سرايا الصحراء) يقوده أجنبي ويضم مسلحين ليبيين وأجانب".

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