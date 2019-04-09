ولي العهد السعودي يترأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - محمد بن سلمان ولي العهد السعودي - أرشيفية
ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، في قصر عرقة بالرياض اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
واستمع المجلس، خلال الاجتماع، إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
كان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد بحث في وقت سابق الثلاثاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة تطورات الأوضاع الإقليمية.
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