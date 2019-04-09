أبرز المغضوب عليهم "بن صالح".. ما لا تعرفه عن رئيس الجزائر المؤقت

بعد أن كلف البرلمان الجزائري، "عبد القادر بن صالح" رئيس مجلس الأمة، برئاسة البلاد حسبما تنص المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تنص علي تكليف رئيس مجلس الأمة بإدارة شؤون البلاد لفترة ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن صدق المجلس الدستوري، على استقالة الرئيس السابق "عبد العزيز بوتفليقة"، ويواجه اليوم "بن صالح" مظاهرات شعبية اعتراضًا على هذا القرار، حيث اعتبر المتظاهرين أن "بن صالح" جزء من نظام بوتفليقة.

تدرج "بن صالح"، في العديد من المناصب، بداية من العمل الصحفي في وسائل الإعلام الرسمية إلى العمل الدبلوماسي ثم النيابة في مجلس الأمة ومن ثم رئاسة المجلس.

انتسب بن صالح في بداية إلى جيش التحرير الوطني الجزائري في عام 1959، ثم أصبح مسؤولاً في حزب جبهة التحرير الوطني بعد استقلال الجزائر في الستينيات.

وبعد استقلال الجزائر، حصل "بن صالح" على منحة دراسية لدراسة الحقوق بجامعة دمشق، وبعد عودته التحق للعمل كصحفيًا في صحيفة "الشعب" اليومية الرسمية عام 1967.

وخلال حقبة السبعينيات، تنقل في عدد من المواقع الصحفية، كان أبرزها عمله مراسل ومدير مكتب الشرق الأوسط لمجلة "المجاهد" الأسبوعية، ومدير المركز الجزائري للإعلام والثقافة بالعاصمة اللبنانية.

انتخب نهاية السبعينيات نائبًا في (المجلس الشعبي) عن ولاية تلمسان لثلاث دورات متتالية، وتولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني لمدة 10 سنوات.

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انتقل للعمل الدبلوماسي عام 1989، حيث تم تعيينه سفيرًا لدى المملكة العربية السعودية، ثم عاد ليعمل مديرا للإعلام وناطقا باسم الخارجية الجزائرية في عام 1993.

وبعد إلغاء الانتخابات البرلمانية بداية التسعينات التي فاز بها الإسلاميون، تم تعيينه عضو بجنة الحوار الوطني، والتي كانت مكلفة بالتشاور مع القوي السياسية المختلفة في الجزائر.

تقلد منصب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي أنشئ في أعقاب حل برلمان التسعينات وإلغاء نتائج الانتخابات.

كان من بين مؤسسي حزب التجمع الديمقراطي في عام 1997 الذي فاز في السنة نفسها بالانتخابات التشريعية وقد انتخب رئيسا له، كما انتخب نائبا عن ولاية وهران.

انتخب بن صالح رئيسا للمجلس الشعبي الوطني الذي تحول إلى الغرفة الأولى للبرلمان بعد إنشاء مجلس الأمة وفق دستور 1996.

عام 2002، انتخب بن صالح رئيسا لمجلس الأمة (الغرفة العليا أو مجلس الشيوخ) بعد تعيينه ضمن الثلث الرئاسي الذي اختاره الرئيس بوتفليقه، وأعيد انتخابه رئيسا للمجلس لست مرات متتالية، كان آخرها في عام 2016.