بالصور.. المنتدى العربي الأفريقي للتدريب يناقش التحول الرقمي والاستثمار في البشر

قالت نور الزيني المحاضر بالجامعة الأمريكية ومدير عام الاتصال المؤسسي ببنك قناة السويس، إن أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أطلقتها الأمم المتحدة و كذلك رؤية مصر 2030، يحتاج تحقيقها إلى العديد من المهارات المختلفة التي يتطلع لها مجتمع الأعمال وسوق العمل في المستقبل، في ظل الثورة الصناعية الرابعة والميكنة والذكاء الصناعي والروبوت والسيارات ذاتية القيادة وازدياد الاعتماد على الانترنت والموبايل .

واستعرضت "الزيني" خلال كلمتها بجلسة التدريب والتميز المؤسسي والتي جاءت ضمن فعاليات المنتدى العربي الأفريقي للتدريب، عدد من التجارب والدراسات حول المهارات التي سيحتاجها سوق العمل بحلول عام ٢٠٣٠ و المتوقع ان تحتاج حينها الى جهدً ذهنيً أكبر من الجهد البدني في ظل ميكنة الكثير من الأعمال ، كما لفتت إلى ضرورة اكتساب الافراد الى مهارات القدرة على حل المشكلات المعقدة والتفكير النقدي والابتكاري والابداع والقيادة والتواصل الفعال والذكاء العاطفي والتكيف والقدرة على التعامل مع التكنولوجيا والعلوم والهندسة والرياضيات، وطالبت الشباب بالاعتماد أيضًا على التعلم الذاتي السريع و المستمر و التحفيز الذاتي و التكيف مع فكرة بيئة العمل الذكية المعتمدة على التعاون بين الإنسان والروبوتات .

وواصلت نور الزينى الى ان، الطريق إلى التميز المؤسسي يحتاج إلى عدة عناصر منها الحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافية واعداد وتطبيق لقواعد تنظم العمل وفصل الملكية عن الإدارة وأيضا فصل الوظائف التنفيذية عن الوظائف الرقابية ووجود إدارة مراجعة داخلية مع الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، كما أن التميز يعني قدرة المؤسسة على المنافسة بمنتجات وخدمات متسقة مع معايير الجودة واشارت الى ضرورة اتخاذ المؤسسات لخطوات جادة نحو التحول الرقمي والشمول المالى .

كما اكدت الزينى على اهمية العنصر البشرى في التميز المؤسسى وهو ما يمكن لإدارة الموارد البشرية الفعالة في المؤسسة المساهمة في تحقيقه من خلال عدم قصر جهدها على متابعة شئون العاملين والتأمين واحتساب الأجور ونظام الحضور والانصراف فقط وإنما بأن يمتد دورها الى تفعيل تعاقب وظيفي وخلق صف ثاني والاعتماد على أدوات قياس علمية تربط المكافآت التحفيزية والتشجيعية بالأداء الوظيفي وأيضا تفعيل برامج لتقدير العاملين وتشجيعهم على التميز المستم، وخلق انتماء وولاء لديهم تجاه المؤسسة، واشراك العاملين عن طريق سياسة اتصال فعالة للمشاركة بالأفكار والاقتراحات وخلق ثقافة مؤسسية تحفز على الحفاظ على البيئة وحسن استغلال الطاقة وأن يكون التعيين وفقًا لقواعد مرتبطة بالوصف الوظيفي والمهارات وإتاحة الفرص فى الوظائف القيادية لمزيد من النساء والشباب ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفقًا لمعايير الكفاءة.

وعلى هامش المؤتمر تحدثت "نور الزيني" مع بعض الشباب وشكرتهم لحرصهم على المشاركة، كما طالبتهم بالعمل المستمر على تطوير مهاراتهم للاستفادة من الفرص المتاحة في ظل قيادة تولي اهتمامًا خاصًا للشباب وكذلك البنك المركزي المصري ومبادراته المتعددة في دعم الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.