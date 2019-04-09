18 أبريل.. عبدالمحسن سلامة يفتتح "معرض عقارات مصر" بدبي

يفتتح عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، ووحيد عطا الله رئيس مجلس إدارة سبيكتروم دبي، معرض عقارات مصر في نسخة متخصصة، وذلك يوم 18 أبريل الحالي في مركز دبي التجاري العالمي، ترويجا للمشاريع القومية المصرية بمشاركة شركة سيتي إيدج المصرية بمشاريعها العملاقة للإسكان الفاخر، بالإضافة الى كبرى الشركات المصرية على رأسهم شركة هايد بارك وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ولفيف من المشاريع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ذلك بمشاركة وزارة الإسكان المصرية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، وترويجا للاستثمار العقاري في السوق العقاري المصري والإماراتي، ويعد هذا التحالف هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويهدف إلى توعية المستثمرين الدوليين وتشجيع الاستثمار في إطار ترسيخ العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويستضيف المؤتمر وزارة الإسكان المصرية ووزارة الهجرة المصرية بدعم من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور السفير المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة ولفيف من رجال الأعمال المصريين والإماراتيين والعرب.