شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يرفع اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المُنعقدة اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، على أن تعود اللجنة للانعقاد ظهر غدا الأربعاء، لافتا إلى أن من لم يتحدث خلال جلسة اليوم سيأخذ فرصته فى اجتماع الغد.

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من ناحيتها أعلنت النائبة جهاد عامر موافقتها على التعديلات المقترحة، موضحة أن تعديل المادة (102)، يأتى فى إطار تمكين المرأة وتعزيز والمشاركة السياسية الفاعلة لها تأكيدا على دورها فى هذا الفصل التشريعى.

وفيما يتعلق بنص المادة (200) الخاصة بدور القوات المسلحة فى الحفاظ على مدنية الدولة، أكدت النائبة جهاد عامر أن كل ما تم تأكيده نصا هو أساس دور القوات المسلحة المصرية، داعية المصريين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لترسيخ الحياة الديمقراطية.