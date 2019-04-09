شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يرفع اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المُنعقدة اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، على أن تعود اللجنة للانعقاد ظهر غدا الأربعاء، لافتا إلى أن من لم يتحدث خلال جلسة اليوم سيأخذ فرصته فى اجتماع الغد.
من ناحيتها أعلنت النائبة جهاد عامر موافقتها على التعديلات المقترحة، موضحة أن تعديل المادة (102)، يأتى فى إطار تمكين المرأة وتعزيز والمشاركة السياسية الفاعلة لها تأكيدا على دورها فى هذا الفصل التشريعى.
وفيما يتعلق بنص المادة (200) الخاصة بدور القوات المسلحة فى الحفاظ على مدنية الدولة، أكدت النائبة جهاد عامر أن كل ما تم تأكيده نصا هو أساس دور القوات المسلحة المصرية، داعية المصريين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لترسيخ الحياة الديمقراطية.
كانت هذه تفاصيل خبر على عبد العال يرفع اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.