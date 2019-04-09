طرد مراسلة "الجزيرة القطرية" من مظاهرة الترحيب بالسيسى فى أمريكا.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرد أعضاء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، مراسلة قناة الجزيرة القطرية، من مظاهرة الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام البيت الأبيض. ورفع أبناء الجالية المصرية فى أمريكا، الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى، فى وجه مراسلى قناة الجزيرة القطرية. ويستقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد قليل بالبيت الأبيض فى واشنطن، الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المنتظر أن تشهد القمة المصرية- الأمريكية بحث العلاقات الثنائية فى كافة المجالات بما يساهم فى ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن مناقشة آخر المستجدات على صعيد الأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية والأوضاع فى كل من سوريا وليبيا واليمن، وجهود مصر فى تحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف.

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