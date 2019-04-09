كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يجمد أموال "إرهابيين" بينهم مقرب من أسامة بن لادن (وثائق) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت وثائق صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تجميد بغداد أموال 6 "إرهابيين" بينهم مقرب من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وتدل الوثائق على أن العراق جمد أموال كل من محمد صلاح الدين عبد الحليم زيدان، المسؤول عن أمن أسامة بن لادن، وهو مصري الجنسية، وياسين سيوال إندونيسي الجنسية، ومحمد طاهر حميد حسين عراقي الجنسية".