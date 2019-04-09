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شارك الفنان، رشيد الوالي، متتبعيه، اليوم الثلاثاء، صورة معبرة، عكست مدى بره بوالده وإحسانه له، ونالت استحسان جمهوره، حسب ما تبين من تعليقاته عليها.
ونشر الوالي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة ظهر فيها وهو يحلق شعر والده، وعلق عليها: “هذا الرجل هو بوجمعة أبي.. علمني أن أعتمد على نفسي.. وأن أحسن إلى من أحسن إلي.. وبالوالدين إحسانا”.
ودائما ما يبرز رشيد الوالي حميمية علاقته العائلية، خصوصا مع زوجته ابتسام، التي يثني عليها في كل المناسبات، لأنها داعمته في مساره الفني، وسنده في الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر وبالوالدين إحسانا.. الوالي يتكلف شخصيا بحلاقة شعر والده – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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