شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ولندن وأوسلو: الوقت حان لانتقال سياسي بالسودان والاستجابة للشعب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج السلطات السودانية باتخاذ خطوات جدية في سبيل تلبية مطالب الشعب، على خلفية المظاهرات المتواصلة في البلاد.
وأشارت الدول الثلاث في بيان مشترك أصدرته اليوم الثلاثاء إلى أن المظاهرات التي انطلقت في ديسمبر العام الماضي شهدت زخما جديدا منذ 6 أبريل الجاري، مؤكدة أن “مطالب الشعب السوداني الشجاع الصامد للتغيير السياسي أصبحت أكثر قوة ووضوحا”.
وتابع بيان الثلاثية المنشور على حساب السفارة الأمريكية في الخرطوم على “تويتر”: “حان الوقت لأن تتجاوب السلطات السودانية مع هذه المطالب بطريقة جدية وذات مصداقية” وذلك عن طريق وضع “خطة موثوق بها” لتطبيق انتقال سياسي إلى “نظام شامل يحظى بشرعية أكثر”.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن ولندن وأوسلو: الوقت حان لانتقال سياسي بالسودان والاستجابة للشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.