انت الان تتابع أول تعليق لـ«بوتين» بعد قرار ترامب بشأن الجولان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بوتين

في أول تعليق له، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إدانة بلاده لقرار نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، إذ قال بوتين، ردا على سؤال حول هذه القضية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، في موسكو: «فيما يخص الاعتراف الأمريكي بالجولان جزءا من الأراضي الإسرائيلية، فإنكم تعلمون موقف روسيا، وتم توضيحه في بيان لوزارة الخارجية الروسية»، مؤكدًا أن هذا القرار يتناقض مع القرارات المناسبة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وهذا التعليق هو العلني الأول للرئيس الروسي على اعتراف نظيره الأمريكي بالجولان السوري المحتل، وفقا لروسيا اليوم. ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 25 مارس الماضي، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان

Advertisements