شكرا لقرائتكم مصر.. قتلى من الشرطة والمدنيين بتفجير انتحاري في سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر أمنية مصرية، الثلاثاء، بوقوع تفجير انتحاري في تجمع بسوق الثلاثاء بالشيخ زويد في شمال سيناء.

وأضافت المصادر أن اثنين من الإرهابيين نفذا العملية وفجرا نفسيهما في قوات مكلفة بتأمين السوق، وأسفر التفجير عن مقتل ضابطي شرطة وجنديين، كما سقط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح.

Advertisements

وعقب التفجير، انتقلت قوات من الجيش والشرطة إلى مكان الحادث، وقامت القوات بتمشيط المنطقة.

وحلقت المروحيات في سماء الشيخ زويد لزيادة التأمين.

وأفادت المصادر بنقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة.