شكرا لقرائتكم ترمب يفرض رسوماً على منتجات أوروبية بـ11 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ترمب في تغريدة له إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً على منتجات للاتحاد الأوروبي، قيمتها 11 مليار دولار، بعد حكم لمنظمة التجارة بشأن الاتحاد وإيرباص.

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