شكرا لقرائتكم ضربة جوية على مطار طرابلس المتوقف منذ 2014 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال سكانّ إن سلاح الجوّ الليبي نفّذ صباح الثلاثاء، غارة جوية على مطار طرابلس الدولي، في تصعيد لعملية تهدف للسيطرة على العاصمة طرابلس وتحريرها من المليشيات المسلّحة.

وقال شاهد عيان لـ"العربية.نت" إن الوضع داخل العاصمة طرابلس، يشهد منذ صباح الثلاثاء، هدوءاً نسبياً، باستثناء الضربة الجوية التي نفذها الجيش على المطار القديم المتوقف عن العمل منذ 2014، الذي يقع الجزء الأكبر منه تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق، بينما يسيطر الجيش على الجزء المطار المحاذي لمنطقة قصر بن غشير.

يأتي ذلك، بعد أقلّ من يوم، على غارة جويّة شنّها الجيش الليبي واستهدفت محيط مطار معيتيقة، الوحيد الذي يعمل في طرابلس، مما أدّى إلى إغلاقه وتعليق الرحلات الجويّة، وإجلاء الطائرات الموجودة داخله.

وتحدّث المصدر نفسه، عن التصعيد العسكري الذي تشهده العاصمة طرابلس منذ 5 أيام، وقال إنّها معارك كرّ وفرّ بين الجانبين، مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبي منظمة أفضل من قوات حكومة الوفاق التي تعاني صفوفها، من الارتباك وغياب التنسيق والعشوائية في عملياتها.