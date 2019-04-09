اغتصاب سائحة ألمانية وقتلها في جزيرة تايلاندية

تعرضت سائحة ألمانية في السابعة والعشرين من العمر للاغتصاب والقتل في إحدى جزر تايلاند، بحسب ما أعلنت الشرطة التي بادرت إلى توقيف الفاعل.
وقد عثر الأحد على جثة الشابة التي كانت تمضي إجازة في البلد منذ الثالث والعشرين من آذار/مارس، في جزيرة سي شانغ جنوب بانكوك، مغطاة بأوراق شجر وحجارة، بحسب ما أفاد الناطق باسم الشرطة كريسانا باتاناشاريون وكالة فرانس برس.
وأوقف القاتل، وهو زبّال في مدينة مجاورة، بعد ساعات في منزله وقد رصده شهود بملابسه الملطّخة بالدمّ.
وهو أقرّ بفعلته كاشفا أنه كان تحت تأثير المخدرات ووضع في السجن بانتظار محاكمته.
وأخبر الشاب البالغ من العمر 23 عاما أنه تودّد إلى السائحة الألمانية مرات عدّة، طالبا منها إقامة علاقة جنسية معه. لكنها رفضت فلحق بها واغتصبها وحاول منعها من كشف أمره فضربها بحجر على وجهها.
وقد جّهت إليه السلطات تهمتي الاغتصاب والقتل.
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