دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters نتنياهو يلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي في يوم الانتخابات

القدس (رويترز) - تواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الناخبين بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء في ظل الحظر المفروض على استخدام وسائل البث الإذاعي والتلفزيوني والمنافذ الإعلامية التقليدية في الدعاية خلال يوم الانتخابات.

ونشر نتنياهو رابطا على تويتر وفيسبوك وبث عليه تسجيلا مصورا بالعبرية قال فيه "صباح الخير. هذا الصباح أريد أن أتحدث معكم عبر مسنجر. كل المطلوب ضغطة واحدة على الرابط. أنا في الانتظار".

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)