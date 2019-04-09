قصر الـ 6.5 مليون دولار بـ 18 دولارا .. عرض حقيقي أم حيلة؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab المنزل يقع شمالي لندن في حي راق

ويضم ذلك القصر المنيف قاعة سينما خاصة وصالة ألعاب رياضية وستة حمامات، والعديد من غرف النوم والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى حديقة غنّاء، وفقا لما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

ولكن الحصول على هذا المنزل، الكائن في حي راق جدا، سيكون عن طريق الاشتراك في يانصيب، من خلال دفع ما يقارب 18 دولار للفرصة الواحدة في السحب.

وجرى الإعلان عن السحب لأول مرة في أكتوبر 2018، بعد إخبار الراغبين بأن بإمكانهم الاشتراك مقابل 13.50 جنيهاً استرلينياً فقط، شريطة أن يكونوا قد أجابوا على سؤال المسابقة بشكل صحيح ودفعوا رسم الدخول وهي جنيه إسترليني واحد.

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لكن مالكي المنزل ميلاني ونيجل والش اضطرا إلى إغلاق المسابقة في منتصف ديسمبر الماضي، بعد أن فشلا في بيع 600 ألف تذكرة قبل اختيار الفائز السعيد، قبل أن يقررا مرة أخرى تمديد السحب لمدة 6 أشهر، مع التأكيد أن المنزل سيكون معفيا من أي ضرائب جراء عملية البيع.

وبحسب الشروط القانونية للمسابقة لا يمكن اختيار الفائز إلا بعد بيع 600 ألف تذكرة ألف تذكرة.

وينظر البعض إلى أن هذه المسابقة قد تكون محاولة من الزوجين لكسب المال من بيع التذاكر بمبلغ قد يتجاوز سعر القصر الفعلي.