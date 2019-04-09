شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق لطلاب جامعة عين شمس: أفريقيا هى المستقبل لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بعودة اهتمام الدولة بإفريقيا مرة أخرى، حيث جاءت ثماره بتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال دورته الحالية 2019، وكذلك لجنة حقوق الإنسان والحقوق الإفريقية والتي ستنعقد خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن إفريقيا هي المستقبل لمصر.

وجاء ذلك في الندوة التي أقامتها كلية الألسن جامعة عين شمس بعنوان "العلاقات المصرية الأفريقية الماضي.. الحاضر.. المستقبل" .

وبحسب بيان صدر منذ قليل عن المجلس القومى لحقوق الانسان، تحدث فايق خلال الندوة عن علاقات مصر التاريخية بدول القارة، وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات التي تطلقها الشعبة علي مدار العام الدراسي بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019، وتستهدف تعريف الطلاب بالدور التاريخي الذي تلعبه مصر تجاه شقيقاتها الأفريقيات في مختلف المجالات، وذلك بحضور السفراء المصريين الذين عملوا في القارة الأفريقية، وأساتذة الجامعات المصرية ورؤساء الجاليات الأفريقية ومراكز البحوث والمجلات العلمية المهتمة بالشأن الأفريقي.

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وأكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية دور كلية الألسن للاتصال بالعالم؛ موضحاً أن دراسة اللغة تساعد في معرفة عادات وتقاليد الشعوب وبالتالي سهولة الاتصال بالشعوب.