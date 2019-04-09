شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دراما "الأعلى للإعلام": سنراعى وجود ممثلين عن نقابتى المهن السينمائية والتمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة ستنتهى من التشكيل الجديد لها بعد اختياره للرئاسة، خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف مجدى لاشين فى أول تصريحات له عقب اختياره لرئاسة اللجنة، أن اللجنة ستضم فى تشكيلها 8 أعضاء، موضحا أنه سيتم الاستعانة بعدد من أعضاء لجنة الدراما السابقة مثل الناقدة خيرية البشلاوي، ليكونوا فى التشكيل الجديد للجنة.

وذكر مجدى لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيراعى فى التشكيل الجديد للجنة وجود ممثلين عن نقابة المهن السينمائية ونقابة المهن التمثيلية.

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وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن عن اعتذار الفنان محمد صبحى، مرة أخرى عن رئاسة لجنة الدراما بالمجلس، لافتا إلى أن صبحى كان قد وافق على رئاسة اللجنة، إلا أن المجلس فوجئ فى اللحظات الأخيرة باعتذاره نظرا لانشغاله.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أن المجلس سيصدر قرارا اليوم، باختيار مجدى لاشين رئيسا للجنة الدراما، متابعا: "آملا فى أن يقبل الفنان عزت العلايلى أن يكون مستشارا للجنة الدراما".