شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا لدعم التعديلات الدستورية بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، يوم الجمعة المقبلة، مؤتمرا جماهيريا حاشدا حول التعديلات الدستورية المقترحة والتى يتم مناقشتها داخل مجلس النواب حاليا، وينعقد المؤتمر بمركز شباب دائرة منشأة القناطر.

وينظم المؤتمر تحت رعاية النائب علاء ناجى عبد الرحيم وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب أحمد فاروق عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عضوى المجلس عن دائرة منشأة القناطر، والدكتور محمود الخطيب أمين حزب مستقبل وطن بالدائرة.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الجيزة، بالإضافة إلى قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن.

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ومن جانبه قال النائب علاء ناجى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن المؤتمر يهدف إلى توعية المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية وشرح تفاصيل التعديلات، والرد على استفسارات المواطنين بشأنها لإزالة أى لغط حولها، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.