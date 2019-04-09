شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تبحث مشروعات توثيق التعاون مع دول القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا الاثنين القادم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تعزيز العلاقات (المصرية- الأفريقية)، وذلك فى حضور وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى.

وتشمل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ما تتعلق بشأن الاتفاقيات والمشروعات المشتركة والمستهدفة لتوثيق أواصر التعاون على كافة المستويات مع الدول الإفريقية خاصة أوغندا، مالى، زامبيا.

ويبحث ذات الاجتماع، ما يتعلق بإنشاء مزارع إنتاجية مشتركة ومشروعات استثمارية أخرى لتعزيز التبادل التجارى فى ضوء تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، وما سبقه من علاقات بدول القارة، والوقوف على ما هو مُخطط له مستقبلاً من علاقات بدول القارة، وما هو مخطط له مستقبلاً من السعى نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بالقارة السمراء.

كما تتضمن طلبات الإحاطة، ما يتعلق بتطوير اتفاقية منظمة التجارة الحرة الأفريقية وآليات تحرير تجارة السلع والخدمات بين مصر والدول الأفريقية وصولاً لإقامة سوق إفريقية موحدة.