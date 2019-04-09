شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: كل الدعم للمصريين بالخارج فى سبيل أدائهم للاستحقاقات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة تقدم كل الدعم والمساندة للمصريين بالخارج فى سبيل أداء حقهم الدستورى المتمثل فى أى استحقاق دستورى سواء كان انتخابات أو استفتاء، وفى هذا الصدد استقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة للإجابة عن أى استفسارات تتعلق بهذا الحق للمصريين فى الخارج.

وأضاف الشريف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه عندما يكون هناك أى استحقاق دستورى تسعى وزيرة الهجرة للتواصل مع الهيئة لبحث سبل تسهيل أداء الواجب الوطنى للمصريين فى الخارج من خلال التواصل وفتح قنوات مع الهيئة لمعرفة كافة الأمور القانونية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة كان فى استقبال الوزيرة وتمت مناقشة كل سبل التعاون فى سبيل رعاية المصريين فى الخارج، وقال إن الهيئة من جانبها تقدم العون والمساعدة لوزير الهجرة ووزارة الخارجية أيضا، وكل ذلك فى سبيل أن يؤدى كل مواطن حقه الدستورى وهو أن يشارك مشاركة إيجابية فى أى استحقاق نحو وطنه.

وعن تواصل الهيئة لإزالة أى معوقات لتصويت المصريين فى الخارج فى الاستفتاء قال الشريف، فى حالة وجود استفتاء فإن الهيئة ستتعاون مع غرفة العمليات التى تشكلها وزارة الهجرة للعمل على حل أية مشكلات أو معوقات تعوق عملية التصويت فى الخارج.

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وشدد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات على أن استخدام المصريين فى الخارج لحقهم أمر نظمه الدستور ولا يمكن لأحد المساس به بالسلب أو الإيجاب، وذلك ردا على الشائعات التى خرجت من البعض الذى لا يريد خيرا لهذا الوطن من أنه قد يستبعد المصريين فى الخارج من التصويت فى الاستفتاء، مؤكدا أنه لا صحة لهذه الشائعات وأن الدولة ترعى المصريين بالخارج، والهيئة الوطنية للانتخابات تقدم لهم كل الدعم والمساندة فى أداء واجبهم الدستورى.