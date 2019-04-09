12 معلومة عن التصحيح الإلكترونى لامتحانات أولى ثانوى.. تعرف عليها

كتب محمود طه حسين
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنفيذ منظومة التصحيح الإلكترونى لامتحانات الصف الأول الثانوى العام، اليوم السابع" يقدم فى 12 خطوة أبرز المعلومات عن التصحيح الإلكترونى للامتحانات.
1ـ تدريب الموجهين ومعلمى المواد الدراسية على التقدير الإلكترونى من متخصصين
2ـ التدريب انطلق الأحد 7 إبريل الجارى ويستمر حتى 16 إبريل الجارى.
3ـ توفير 50 مقرًا متسعًا ومجهزًا إلكترونيًا على أعلى المستويات لتصبح مقرات لتقدير امتحانات الصف الأول الثانوى على مستوى الجمهورية.
4 ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط جودة...
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