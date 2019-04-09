سرحان بحث مع السفيرة الأميركية التعاون الثنائي في المجال القضائي

بحث وزير العدل ​ألبرت سرحان​ مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في ​لبنان​ ​اليزابيت ريتشارد​، التعاون الثنائي بين البلدين في مجال ​القضاء​. كما عرضت ريتشارد للمشاريع التي هي قيد الإنجاز، وكان اتفاق بين الجانبين على تعميق روابط التعاون.

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