النشرة: سماع اصوات انفجارات في عمق مزارع شبعا وداخل مرتفعات الجولان

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أنه "يسمع من حين لآخر أصوات إنفجارات في عمق ​مزارع شبعا​ وداخل مرتفعات ​الجولان​، يتردد صداها بقرى ​العرقوب​ المتاخمة للمزارع، مما يحمل على الاعتقاد أنها ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها ​الجيش الإسرائيلي​ في تلك المنطقة، ويتزامن ذلك مع تحليق ل​طائرة​ استطاع اسرائيلية دون طيار نوع "ام كا" في سماء المنطقة".

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