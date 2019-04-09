الحريري عرض الأوضاع مع سفيرة سويسرا وأبو الغيط والمدير الإقليمي لليونسيف

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ احمد ابو الغيط يرافقه الامين العام المساعد السفير ​حسام زكي​ والسفير عبد الرحمن الصلح، في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​، وتناول اللقاء المستجدات في المنطقة العربية.

بعد اللقاء قال ابو الغيط: "هدف زيارتي ل​لبنان​ المشاركة في ​المنتدى العربي​ للتنمية الذي يعقد في "​الاسكوا​"، وكان لا بد لي من زيارة الرئيس الحريري للتعبير له عن تقديري، والاطمئنان الى صحته. وقد سألته عن الوضع في لبنان فطمأنني الى أن الاوضاع بخير".

واستقبل الحريري سفيرة ​سويسرا​ مونيكا شماتز كيرغوز، وبحث معها في الاوضاع والعلاقات الثنائية. ولفتت الى أنه "على الرغم من أنه قد أتيحت لي الفرصة للقائه مع وزير خارجية بلادي في ​بروكسل​ على هامش مؤتمر "دعم مستقبل ​سوريا​ والمنطقة". وكان من المهم أن تهنئ سويسرا الرئيس الحريري على ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ التي تعمل بجد وتصميم، وعلى كل ما أنجز حتى الآن. ومن المهم أن تؤكد بلادي مرة أخرى دعمها للبنان لكوننا من المانحين العشرة الأوائل. وأعتقد أنه بالنسبة إلى عدد السكان، فنحن أكبر مانح".

أضافت: "نحن نؤمن بهذا البلد وكان من المهم للغاية التأكيد للرئيس الحريري على جميع الأمور المشتركة بين بلدينا. لا ينبغي لنا أن ننسى القواسم المشتركة التي تجمع لبنان وسويسرا، والتأكيد مرة أخرى على شراكتنا من أجل هذا البلد".

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واستقبل الحريري المدير الاقليمي لليونسيف غريت كيابيلارا الذي قال بعد اللقاء: "لقد كان الاجتماع مع رئيس الوزراء فرصة للإشادة ب​الحكومة اللبنانية​ ورئيس الوزراء شخصيا و​الشعب اللبناني​ على استثمارهم في الأطفال اللبنانيين، وعلى كرم ضيافتهم لمئات الآلاف من الأطفال السوريين، وكلمة شكر كبيرة من "​اليونيسف​" على ذلك".

أضاف: "من المهم أن نثني أيضا على الإنجاز الكبير بالأمس المتعلق ب​خطة الكهرباء​، ومن الجيد أيضا أن نعرف أن رئيس الوزراء يجعل التعليم إحدى أولوياته العليا، ليس فقط لناحية التحاق الأطفال ب​المدارس​ بل أيضا لجهة ضمان حصول الأطفال اللبنانيين على أفضل تعليم ممكن، وفي حال كنت تريد تحقيق التقدم في دولة ما عليك الا الاستثمار في التعليم لأنه يحقق التنمية والنمو. ونحن في "اليونيسف" هدفنا مساعدة الحكومة والشعب اللبناني من أجل تلبية حقوق الأطفال اللبنانيين".

كما التقى الحريري نائبة الامين العام للامم المتحدة امينة محمد على رأس وفد ضم الأمينة التنفيذية "للاسكوا" ​رولا دشتي​ والمنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان ​يان كوبيش​ والأمين العام المساعد للشؤون السياسية ميرو سلاف جينكا والمنسق العام لبرنامج ​الامم المتحدة​ الإنمائي في لبنان ​فيليب لازاريني​ في حضور النائبة ​بهية الحريري​ وعدد من المستشارين، وجرى خلال الاجتماع عرض للتنسيق القائم بين لبنان والامم المتحدة ولا سيما في موضوع ​النازحين السوريين​ إضافة الى المشاريع المنوي تنفيذها وما تقدمه الامم المتحدة في هذا المجال".