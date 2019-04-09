بدأت ​لجنة الإدارة والعدل​ بدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات وإطلعت على ​تقرير​ اللجنة الفرعية والتعديلات التي أدخلتها وقررت تكليف اللجنة الفرعية بإعادة صياغته على ضوء الملاحظات التي أبديت. وبحثت في إقتراح قانون يرمي الى منح النائب الصفة لطلب الاعمال الادارية. وقررت تأجيل البحث به وأقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى تنظيم القانون الرامي الى تنظيم مهنة الكيروبراكتيك (معالجة العامود الفقري)، واقرته بعدما إطلعت على الأبواب الموجبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الإدارة بدأت درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.