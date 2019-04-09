رئيس الأركان ممثلا قائد الجيش: نسعى للتشجيع على التحصيل العلمي وتثقيف الذات

أكد رئيس الأركان في ​الجيش اللبناني​ ​اللواء​ الركن أمين العرم ممثلا قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ أن "يعد العلم مقوما أساسيا من مقومات بناء الأمم وتقدّم المجتمعات وتنميتها، وعاملاً مؤثراً في تطوير شخصية الفرد وتقدُّمه وتعزيز مكانته الاجتماعية".

وفي كلمة له خلال حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب الماستر في الدراسات الاستراتيجية في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش- ​الريحانية​، أوضح العرم انه "أولت ​قيادة الجيش​ هذا الموضوع الأهمية القصوى، وسعت دوماً إلى التشجيع على التحصيل العلمي وتثقيف الذات، سواء داخل ​المؤسسة العسكرية​ على صعيد الضباط والعسكريين، أو خارجها على صعيد ​المجتمع اللبناني​ من خلال تكريس الشراكة مع ​الجامعات​ الوطنية".

ثم نقل تهنئة العماد جوزيف عون إلى المتخرجين، والشكر إلى ​الجامعة اللبنانية​، منوّهاً بـ"جهود الضباط والعسكريين في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية".

واختُتم الحفل بتسليم الشهادات للمتخرجين، وتقديم درع تذكارية إلى ممثل رئيس الجامعة اللبنانية، وأقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.