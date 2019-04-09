التقى رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في ​لبنان​ ​بسام حمود​، في مركز الجماعة الرئيس الجديد لمكتب ​مخابرات الجيش اللبناني​ في صيدا العقيد سعيد مشموشي في زيارة تعارفية، حيث جرى التباحث بالأوضاع ​الأمن​ية في ​مدينة صيدا​ ومخيماتها وسبل تحصين الأمن والاستقرار فيها وذلك بحضور عضو اللجنة السياسية للجماعة محمد الزعتري. وقدم حمود التهنئة للعقيد مشموشي بتسلم مسؤوليته ​الجديدة​ متمنياً له التوفيق بعمله لما فيه مصلحة المدينة وأهلها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمود عرض مع العقيد مشموشي الأوضاع الأمنية في صيدا ومخيماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.