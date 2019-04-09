لجنة الأشغال ألزمت المستشفيات والمؤسسات الصحية معالجة النفايات الطبية

أوصت ​لجنة الأشغال​ بعد أن تابعت بحث موضوع ​تلوث نهر الليطاني​، بالطلب من ​وزارة الصحة​ إلزام ​المستشفيات​ وكافة المؤسسات الصحية ب​معالجة النفايات​ الطبية العائدة لها تحت طائلة الأقفال، منح الإستثناءات لتأمين المساحة اللازمة لإنشاء محطات لمعالجة النفايات السائلة في المستشفيات والمؤسسات الصناعية والمؤسسات المصنفة، تفعيل الاجراءات التنفيذية الرامية الى تطبيق القوانين في كامل حوض الليطاني، تشجيع الشراكة مع ​القطاع الخاص​ في مجال معالجة النفايات الطبية والصناعية وغيرها، الطلب من ​وزارة المالية​ إصدار قرار حول آلية الإستفادة من التخفيض الضريبي للأشخاص الذين يقومون بنشاطات تحافظ على ​البيئة​.

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