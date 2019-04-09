أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه "بتاريخه وعلى أثر الإشكال الذي وقع خلال مباراة كرة قدم بين فريقي النجمة والأنصار على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية بتاريخ 6/4/2019، والذي نتج عنه إصابة عدد من المواطنين والاعتداء عليهم خلال تلقيهم العلاج في إحدى المستشفيات، ونتيجة المتابعة من قبل مديرية المخابرات، تم توقيف عدد من المتورطين في الإشكال المذكور، وهم: الفلسطينيين (و.ر)، (ع.ح)، (م.أ)، واللبنانيين: (ك.غ)، (م.ب)، (ه.ب)".
وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف باقي المتورطين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف متورطين في إشكال فريقي النجمة والأنصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.