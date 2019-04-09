الجيش: توقيف متورطين في إشكال فريقي النجمة والأنصار

أعلنت ​قيادة الجيش​ – ​مديرية التوجيه​ أنه "بتاريخه وعلى أثر الإشكال الذي وقع خلال مباراة كرة قدم بين فريقي النجمة والأنصار على ملعب مدينة ​كميل شمعون​ الرياضية بتاريخ 6/4/2019، والذي نتج عنه إصابة عدد من المواطنين والاعتداء عليهم خلال تلقيهم العلاج في إحدى ​المستشفيات​، ونتيجة المتابعة من قبل ​مديرية المخابرات​، تم توقيف عدد من المتورطين في الإشكال المذكور، وهم: الفلسطينيين (و.ر)، (ع.ح)، (م.أ)، واللبنانيين: (ك.غ)، (م.ب)، (ه.ب)".

وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف باقي المتورطين.