فرعية الادارة درست مشروع قانوني يرمي لتعديل مواد من قانون أصول المحاكمات المدنية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​لجنة الادارة والعدل​ برئاسة النائب ​سمير الجسر​ والمكلفة درس مشروع قانون يرمي لتعديل المادتين 456 و457 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وبدأت اللجنة بدرس المادة 391 المتعلقة باطلاع الخصوم على أوراق الدعوة في قلم المحكمة وأقرتها معدلة كما ناقشت مواد أخرى وأقرت بعضها.

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