النشرة: اللقيس عاد لوزارة الزراعة السورية بعد جولته على خميس والخليل

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​سوريا​ أن وزير الزراعة ​حسن اللقيس​، عاد الى ​وزارة الزراعة​ السورية بعد جولته برفقة وزير الزراعة السوري ​أحمد القادري​ على رئيس الوزراء السوري ​عماد خميس​ ووزير ​الإقتصاد​ سامر الخليل، حيث تواصل اللجنة الفنية الزراعية المشتركة اللبنانية السورية بحث المواضيع المتعلقة بالزراعة بين البلدين على ان يوقع في نهاية الاجتماع على الاتفاقات التي تم انجازها في ختام المحادثات.

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