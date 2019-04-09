شدياق: برنامج التدريب الوطني يشجع المواهب الخلاقة ويعزز القدرات البحثية

اشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ في كلمة لها خلال حفل إطلاق برنامج التدريبالوطني " CUBESAT Technology" نحو اطلاق القمر الصناعي الأول في ​لبنان​ من نوع "نانو ستالايت- NanoSatellite". والذي أطلقه المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وبعثة ​الاتحاد الأوروبي​ في لبنان، هذا البرنامج يعطي الأمل في وضع لبنان على سكة التقدمّ، وفي تشجيع المواهب الخلاقة وفي تعزيز القدرات البحثية في المجلس الوطني للبحوث العلمية وفي ​الجامعات​ وفي دفع سياسات الدولة على الارتكاز على البيانات والمعطيات العلمية."

واضافت شدياق "أن هذا المشروع يشكل دليلا على قدرة ​الادارات العامة​ على أن تكون خلاقة في العلم، وعلى حرص الوزارة على دعم الابتكار في ​القطاع العام​، وعلى نقل الخبرات العلمية التي يحتاجها الباحثون في هذا المجال، وعلى فتح آفاق جديدة للتطوّر العلمي في لبنان.

من جهته، أشار أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزه ، الى ان المشروع يشكل اهمية كبيرة على مستوى الابتكار التكنولوجي للوطن اذ سيقوم المجلس ببناء الشراكات مع الجامعات اللبنانية لتعزيز ​الكفاءات​ الوطنية في علوم الفضاء. وذكرحمزه بدور المجلس في تعزيز البحوث العلمية، وبمهام مراكزه الأربعة: الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، المركز الوطني لعلوم البحار، المركز الوطني للجيوفيزياء، والمركز الوطني للاستشعارعن بعد في توفير المشورة والبيانات العلمية في مختلف المجالات للدولة اللبنانية.وشكر حمزه الافرقاء في المشروع من وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، وبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وشركة " Crown Agents".