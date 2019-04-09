ابو جمرة شكر الله على اقرار مجلس الوزراء بالتوافق خطة النهوض بالكهرباء

شكر رئيس ​التيار المستقل​ ​اللواء عصام ابو جمرة​ بعد اجتماع المكتب السياسي،" الله على اقرار مجلس الوزراء بالتوافق خطة النهوض بالكهرباء بعد ادخاله بعض التعديلات الاصلاحية عليها خاصة احالتها الى هيئة المناقصات لتلزيم تنفيذ انشاءاتها الكبرى المطلوبة وفقا للقوانين المرعية،" وطالب بتوضيحات "حول اسباب تخلي الوزارة خلال العشر سنوات السابقة عن 300000 ثلاثماية الف متر مربع كانت تستملكها على شاطيء سلعاتا بالقروش لانشاء معامل جديدة للكهرباء، لتعود اليوم الى طلب استملاك بضعة الاف الامتار بملايين الدولارات بذات المنطقة ولذات الهدف "؟

وطالب التيار المستقل "بضبط التوزيع في كل المناطق ومنع التعليق العشوائي على الشبكات"، كما استنكر المجتمعون "اصرار الوزارة سنوات على عدم تمديد خطوط التوتر العالي تحت الارض في منطقة المنصورية وفقا لرغبة اهاليها لما في هذا الاجراء من مخاطر جمة على الصحة والسلامة العامة تثير هواجس قاطني تلك المنطقة، وبالرغم من فوائد ايصال الكهرباء الى محطة الجمهور لتوزيعها على الاحياء المحيطة بها من بيروت وجبل لبنان،" وابدوا اسفهم لما يشهده الجسم القضائي من كشف لمخالفات مشينة، وطالبوا الاسراع بانهائها باحكام تحافظ على هيبته في تحقيق العدالة على الجميع".