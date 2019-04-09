اللقيس ونظيره السوري وقعا اتفاقا يتعلق بالمواضيع الزراعية

وقع وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ وعن السوري وزير الزراعة السوري احمد القادري، اتفاقا بين البلدين فيما يتعلق بالمواضيع الزراعية بعد ان قامت اللجنة الفنية الزراعية المشتركة بمناقشة كافة النقاط العالقة.

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