لجنة الزراعة بحثت في إقتراح القانون المقدم من عقيص الذي يهدف للحد من التهريب

بحثت لجنة الزراعة في جلستها إقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب ​جورج عقيص​ يهدف الى مزيد من الإجراءات التي تحد من التهريب ومضاعفة العقوبات والغرامات فيما يتعلق بموضوع التهريب والمهربين.

ولفت رئيس اللجنة النائب ​أيوب حميد​ الى أن "اللجنة كانت وجهت دعوة الى الإدارات المعنية، وتغيب ممثلو ​وزارة المالية​ وإدارة ​الجمارك​ عن الحضور، وهذا الامر نضعه في عهدة رئاسة ​مجلس النواب​ ليكون هناك احترام أكثر لعمل المجلس وللجان المتخصصة"، مشيرا الى أنه "تم التداول في مجموعة من الأفكار وتمت الموافقة على الإقتراح بالأغلبية التي يراد من خلالها دعم المزارع ودعم ​الإقتصاد​ والدخل الوطني".