بحثت لجنة الزراعة في جلستها إقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب جورج عقيص يهدف الى مزيد من الإجراءات التي تحد من التهريب ومضاعفة العقوبات والغرامات فيما يتعلق بموضوع التهريب والمهربين.
ولفت رئيس اللجنة النائب أيوب حميد الى أن "اللجنة كانت وجهت دعوة الى الإدارات المعنية، وتغيب ممثلو وزارة المالية وإدارة الجمارك عن الحضور، وهذا الامر نضعه في عهدة رئاسة مجلس النواب ليكون هناك احترام أكثر لعمل المجلس وللجان المتخصصة"، مشيرا الى أنه "تم التداول في مجموعة من الأفكار وتمت الموافقة على الإقتراح بالأغلبية التي يراد من خلالها دعم المزارع ودعم الإقتصاد والدخل الوطني".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الزراعة بحثت في إقتراح القانون المقدم من عقيص الذي يهدف للحد من التهريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.