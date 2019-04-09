علي حسن خليل بحث مع عدوان الإجراءات المطلوب اتخاذها في موضوع الجمارك

استقبل وزير المالية ​علي حسن خليل​، النائب ​جورج عدوان​ الذي وضعه في أجواء عمل ​لجنة الإدارة والعدل​ حول موضوع ​الجمارك​ وناقشا معاً الإجراءات المطلوب اتخاذها على هذا الصعيد.

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