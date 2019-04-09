علي حسن خليل بحث مع عدوان الإجراءات المطلوب اتخاذها في موضوع الجمارك

استقبل وزير المالية علي حسن خليل، النائب جورج عدوان الذي وضعه في أجواء عمل لجنة الإدارة والعدل حول موضوع الجمارك وناقشا معاً الإجراءات المطلوب اتخاذها على هذا الصعيد.
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