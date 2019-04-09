اوضح وزير الزراعة حسن اللقيس بعد لقائه رئيس الوزراء السوري عماد خميس أن "اللقاء كان مثمرا واخويا وبناء وتطرق الحديث الى العديد من المسائل المشتركة التي تهم البلدين في القطاع الزراعي وكان هناك توافق مطلق وتعاون مطلق بين الجانبين"، موجها الشكر الى خميس "لتجاوبه السريع والايعاز للجان الفنية سريعا لدرس رسم النقل البري".
وتوجه اللقيس الى المزارعين والتجار، مؤكدا أن "أسعار النقل التي ستنقل الى الخليج وسوريا ستخفض قريبا جدا"، موضحا انه "لم يتم الاتفاق على نسبة التخفيض لكن سيتم ذلك في القريب العاجل".
وحول زيارته لسوريا ولقائه رئيس الوزراء السوري قال: "انا اقوم بعملي ولا ضرورة للاجماع في مجلس الوزراء لاني اقوم بواجبي".
كانت هذه تفاصيل خبر اللقيس عن زيارته لسوريا: انا اقوم بعملي ولا ضرورة للاجماع في الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.