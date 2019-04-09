اللقيس عن زيارته لسوريا: انا اقوم بعملي ولا ضرورة للاجماع في الحكومة

اوضح وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ بعد لقائه رئيس الوزراء السوري ​عماد خميس​ أن "اللقاء كان مثمرا واخويا وبناء وتطرق الحديث الى العديد من المسائل المشتركة التي تهم البلدين في ​القطاع الزراعي​ وكان هناك توافق مطلق وتعاون مطلق بين الجانبين"، موجها الشكر الى خميس "لتجاوبه السريع والايعاز للجان الفنية سريعا لدرس رسم ​النقل البري​".

وتوجه اللقيس الى ​المزارعين​ والتجار، مؤكدا أن "أسعار النقل التي ستنقل الى ​الخليج​ و​سوريا​ ستخفض قريبا جدا"، موضحا انه "لم يتم الاتفاق على نسبة التخفيض لكن سيتم ذلك في القريب العاجل".

وحول زيارته لسوريا ولقائه رئيس الوزراء السوري قال: "انا اقوم بعملي ولا ضرورة للاجماع في ​مجلس الوزراء​ لاني اقوم بواجبي".