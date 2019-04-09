أعلنت ​قيادة الجيش​ – ​مديرية التوجيه​ أنه "بتاريخه ولدى توافر معلومات ل​مديرية المخابرات​ عن وجود طفلين قاصرين سوريين كانا قد خطفا بتاريخ سابق في ​منطقة البقاع​ مقابل فدية مالية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة ​قب الياس​، الخاطفَين، وهما: المدعو س.خ، والسوري م.ح، وتم تحرير الطفلين المذكورين في ​بلدة الروضة​ – ​البقاع الغربي​". وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: تحرير طفلين مخطوفين وتوقيف الخاطفين في قب الياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.