نتانياهو يدلي بصوته ويحث الاسرائيليين على حسن الاختيار في الانتخابات

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بصوته، وحث الإسرائيليين على "حسن الاختيار". وقال نتنياهو في إحدى مدارس القدس التي أقيم فيها مركز اقتراع وحيث أدلى بصوته، "يجب أن تنتخبوا، فهذا عمل مقدس وجوهر الديموقراطية، ويجب أن نكون شاكرين لذلك"، مضيفا "عليكم أن تحسنوا الاختيار".

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