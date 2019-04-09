وزير الاقتصاد السوري: دعوة اللقيس مفتوحة لزيارة سوريا

اكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر خليل، بعد لقائه وزير الزراعة حسن اللقيس في دمشق أن "اللجنة المشتركة تتابع عملها وتتناول كل القضايا التي تهم البلدين"، مشددا على أن "هذه المحادثات ستتواصل ولن تتوقف وسيبقى التواصل مع وزير الزراعة وستكون النتائج قريبا".
ولم يجب عن سؤال حول امكانية زيارته الى لبنان، مشيرا الى أن "دعوة اللقيس مفتوحة لزيارة سوريا وسيكون هناك دعوة ايضا له لحضور معرض دمشق الدولي".
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