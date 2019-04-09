قائد السبسي يعلن عدم ترشحه وابنه الى الرئاسة التونسية

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي صراحة عن عدم رغبته في الترشح لدورة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري في بلاده، وكذلك استبعد ترشّح ابنه حافظ، الذي يتمتع بنفوذ في المحيط الرئاسي، من السباق، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتسلّم السبسي الرئاسة في عام 2014، وهو الرئيس التونسي الأول الذي انتخب ديموقراطيا في تاريخ تونس المعاصر، بعد ثورة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، ووضعت تونس على طريق الديموقراطية. وإذا كان الدستور يسمح له بولاية ثانية، إلا أن السبسي يبقى أكبر رئيس دولة سنا في العالم (92 عاما) بعد ملكة إنكلترا إليزابيث الثانية.
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