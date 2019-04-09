البرلمان الجزائري يسمي عبد القادر بن صالح رئيسا انتقاليا

ذكر التلفزيون الوطني الجزائري أن ​البرلمان الجزائري​ سمى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا لفترة انتقالية قد تمتد لفترة تسعين يوما بعد أسبوع على استقالة الرئيس ​عبد العزيز بوتفليقة​.

وقال بن صالح بعد إعلانه رئيسا "فرض علي الواجب الدستوري في هذا الظرف تحمّل مسؤولية ثقيلة"، معربا عن أمله في "تحقيق الغايات والطموحات التي ينشدها الشعب الجزائري".