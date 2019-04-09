البرلمان الجزائري يسمي عبد القادر بن صالح رئيسا انتقاليا

ذكر التلفزيون الوطني الجزائري أن البرلمان الجزائري سمى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا لفترة انتقالية قد تمتد لفترة تسعين يوما بعد أسبوع على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال بن صالح بعد إعلانه رئيسا "فرض علي الواجب الدستوري في هذا الظرف تحمّل مسؤولية ثقيلة"، معربا عن أمله في "تحقيق الغايات والطموحات التي ينشدها الشعب الجزائري".
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